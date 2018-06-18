Оголошення вироку по справі "26 лютого" перенесено на 19 червня

Оголошення вироку в цій справі переносили вже двічі

В окупованому Російською Федерацією Криму суд переніс оголошення вироку фігурантам справи "26 лютого" Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову на 19 червня 2018 року на 10.00. Про це повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, сьогодні почалося перенесене з 13 червня судове засідання по "справі 26 лютого", фігурантами якої є Асанов, Дегерменджі, Кантемирів, Емірвалієв і Юнусов. На цьому засіданні очікувалося винесення вироку всім п'ятьом фігурантам цієї справи.

Наступне засідання призначене на 10 ранку 19 червня.

Обновляемый пост Суд по делу «26 февраля» UPD_2 . Судебное заседание перенесли на 19 июня 2018 года в 10.00. UPD_1.... Опубліковано Крымская солидарность 18 червня 2018 р.

Додамо, що оголошення вироку в цій справі переносили вже двічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 13 червня в Криму оголошення вироку по справі "26 лютого" перенесли на 18 червня.