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Оголошення вироку по справі "26 лютого" перенесено на 18 червня

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 14:32
Фото: фігуранти справи "26 лютого" (facebook.com/Эдем Семедляев)
Фото: фігуранти справи "26 лютого" (facebook.com/Эдем Семедляев)

Сьогодні відбулося перенесене з 4 червня судове засідання

В окупованому Російською Федерацією Криму суд переніс оголошення вироку фігурантам справи "26 лютого" Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову на 18 червня 2018 року на 14.00. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Зазначимо, сьогодні, 13 червня 2018 року о 13:00 почалося перенесене з 4 червня судове засідання по "справі 26 лютого", фігурантами якої є Асанов, Дегерменджі, Кантемирів, Емірвалієв і Юнусов.

На цьому засіданні очікувалося винесення вироку всім п'ятьом фігурантам цієї справи.

Нагадаємо, 4 червня в Криму оголошення вироку по справі "26 лютого" перенесли на 13 червня. Адвокат повідомив, що суддя не готовий ще винести остаточний вирок.

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Теги публікації: Крим, Крим, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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