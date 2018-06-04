В Крыму оглашение приговора по делу "26 февраля" перенесли на 13 июня

По словам адвоката, судья не готов ещё вынести окончательный приговор

В оккупированном Российской Федерацией Крыму суд перенес оглашение приговора фигурантам дела "26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову на 13 июня. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Суд по оглашению приговора фигурантам дела "26 февраля" перенесено на 13 июня 2018 г., время - 13:30", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Айдера Азаматова, судья не готов ещё вынести окончательный приговор.

Оглашение приговора было назначено на 11:00 сегодня, 4 июня.

Напомним, 14 мая в Центральном райсуде Симферополя в оккупированном Российской Федерацией Крыму судья Деменюк назначил оглашение приговора по делу "26 февраля" на 4 июня.

Открытое слушание должно было начаться в 10:30, но заседание перенесли на 13:30 из-за неявки одного из адвокатов - Климашевского. Впоследствии была дана возможность сказать последнее слово каждому из подсудимых.