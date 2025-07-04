Огірки будуть свіжі та хрусткі вдвічі довше: дуже простий лайфхак

Чому не можна зберігати огірки у пластикових пакетах

Зберігати огірки у пластикових пакетах не рекомендується через високу вологість, яка утворюється всередині. Пластик не пропускає повітря, тому накопичується конденсат.

Це створює ідеальне середовище для розвитку бактерій і плісняви. У результаті огірки стають слизькими, млявими та швидко псуються.

У чому секрет свіжості огірків

Експерти радять спочатку промити огірки під краном, а потім ретельно витерти насухо. Після цього обгорніть кожен овоч у паперовий рушник або чистий кухонний рушник. Таке пакування вбере зайву вологу, яка зазвичай накопичується на шкірці.

Далі помістіть огірки в поліетиленовий пакет із застібкою або в відкриту ємність у нижньому ящику холодильника. Волога не буде конденсуватись, що значно сповільнить процес псування. Просте рішення - і результат помітний уже з перших днів.

Огірки та помідори - погані сусіди (фото: Pexels)

Чому не можна зберігати огірки поруч із помідорами

Навіть якщо огірки загорнуті, варто уникати їх сусідства з томатами в холодильнику. Справа в тому, що помідори виділяють етилен - газ, який прискорює дозрівання плодів.

Для огірків це згубно: вони стають м’якими та швидше псуються. Тож краще тримати їх окремо, у своєму відсіку або хоча б на іншій полиці.

Крім того, не забувайте періодично перевіряти паперовий рушник - якщо він став вологим, замініть його на сухий. Завдяки цим простим порадам ваші овочі залишатимуться свіжими набагато довше, а салати завжди будуть смачними та хрусткими.