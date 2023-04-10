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Огірки по 200 гривень? Українцям дали прогноз по цінам в сезон

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 15:35
Огірки по 200 гривень? Українцям дали прогноз по цінам в сезон Фото: українцям дали прогноз по цінам на огірки цього сезону (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цього сезону огірки можуть трохи подорожчати, однак цін по 200 гривень за кілограм не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

"По блоку садівничому, в тому числі овочам борщового набору, огірок, томат, складний період пройдено. Крім того, що була окупація на певних регіонах Миколаївської та Херсонської областей, а на певних ще триває, на жаль, також накладався енергетичний виклик", - сказав Висоцький.

Однак, за його словами, зараз в інших регіонах України активно перепрофільовуються ферми на вирощення відповідних овочів. Тому з кінця травня почнеться активний збір врожаю.

Заступник міністра зазначив, що найскладніший період з точки зору цінової ситуації пройдений.

"Огірків по 200 грн не буде. Тепличні завжди будуть дорожче, але відкритого ґрунту коли будуть надходити, це пару десятків гривень, це не будуть сотні однозначно", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що великодній кошик в Україні подорожчав на чверть.

До того ж в Україні перед Великоднем в черговий раз збільшились ціни на огірки. З початку тижня вартість в середньому зросла на 15%.

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