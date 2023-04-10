Огурцы по 200 гривен? Украинцам дали прогноз по ценам в сезон

В этом сезоне огурцы могут немного подорожать, однако цен по 200 гривен за килограмм не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

"По блоку садоводческому, в том числе овощам борщового набора, огурец, томат, сложный период пройден. Кроме того, что была оккупация на определенных регионах Николаевской и Херсонской областей, а на определенных еще продолжается, к сожалению, также накладывался энергетический вызов", - сказал Высоцкий.

Однако, по его словам, сейчас в других регионах Украины активно перепрофилируются фермы на выращивание соответствующих овощей. Поэтому с конца мая начнется активный сбор урожая.

Замминистра отметил, что самый сложный период с точки зрения ценовой ситуации пройден.

"Огурцов по 200 грн не будет. Тепличные всегда будут дороже, но открытой почвы, когда будут поступать, это пару десятков гривен, это не будут сотни однозначно", - отметил Высоцкий.