ОГХК заявляет о попытках бывших руководителей дестабилизировать работу предприятия

Фото: ОГХК (из открытых источников)

Бывшее руководство обвиняют в попытках вернуть полномочия

Обвинения со стороны экс-руководства ОГХК о расторжении контракта с американской компанией Chemours (входит в холдинг Dupont) являются абсурдными и не содержат ни одного правдивого факта. Государственное предприятие продолжает сотрудничество с международным контрагентом по цене выше на 24,65% и действует исключительно в рамках контракта.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Chemours - это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в области титановых технологий. ОГХК при любых условиях исполнять обязательства перед надежным международными контрагентами", - сообщает в.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Питер Дэвис.

По его словам, прежнее руководство ведет нечестную игру, пытаясь напомнить о себе и вернуть полномочия.

"Если раньше со стороны предыдущих руководителей ОГХК распространялась искаженная информация, то теперь они перешли к распространению откровенных фейков", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, что экс-руководство ранее сообщало о заключении нового соглашения ОГХК с Chemours по заниженной цене. По состоянию на сегодня государственное украинское предприятие сотрудничает с международным холдингом по цене на 24,65% выше, в сравнении с предыдущим периодом.

Стоит также отметить, что информация относительно деятельности ОГХК временно будет публиковаться на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, поскольку доступ к сайту компании и официальной Facebook страницы ОГХК заблокирован бывшим менеджментом.