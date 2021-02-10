В ОГХК заявили, что экс-руководители преступными схемами вывели из компании 38 млн долларов

Претенциозные контракты с иностранными фирмами, в результате которых государственное АО "ОГХК" понесло убытки на 38 млн долларов, подписали экс-руководители "Объединенной горно-химической компании" Руслан Журило, Гладушко Александр и Юрий Перцев. Действующее руководство компании инициировало взыскание долга через международный арбитраж.

Представители компании утверждают, что фирмы Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F. Z. E (ОАЭ) не выполнили взятые на себя финансовые обязательства по оплате титановой продукции, производимой АО "ОГХК".

В соответствии с условиями подписанных в 2019 году контрактов, вышеуказанные контрагенты должны произвести оплату за полученную продукцию еще более 6 месяцев назад.

Отмечается, что Bollwerk и Defessa Trans при попустительстве Руслана Журила и Александра Гладушка позиционировали себя как представители АО "ОГХК" на внешних рынках. Первые внешнеэкономические контракты на поставку титанового сырья с данными контрагентами были заключены в январе 2015 года.

В руководстве "Объединенной горно-химической компании" отмечают, что указанные фирмы уже не впервые фигурируют в сомнительных схемах предыдущего руководства, а также имеют все признаки фирм-прокладок, а данное дело имеет общегосударственное и международное значение.

Учитывая указанные обстоятельства, АО "ОГХК" обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины с иском против компаний-прокладок.