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В ОГХК заявили, что экс-руководители преступными схемами вывели из компании 38 млн долларов

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 15:42
В ОГХК заявили, что экс-руководители преступными схемами вывели из компании 38 млн долларов Фото: ОГХК (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Претенциозные контракты с иностранными фирмами, в результате которых государственное АО "ОГХК" понесло убытки на 38 млн долларов, подписали экс-руководители "Объединенной горно-химической компании" Руслан Журило, Гладушко Александр и Юрий Перцев. Действующее руководство компании инициировало взыскание долга через международный арбитраж.

Об этом сообщает официальный сайт АО "ОГХК".

Представители компании утверждают, что фирмы Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F. Z. E (ОАЭ) не выполнили взятые на себя финансовые обязательства по оплате титановой продукции, производимой АО "ОГХК".

В соответствии с условиями подписанных в 2019 году контрактов, вышеуказанные контрагенты должны произвести оплату за полученную продукцию еще более 6 месяцев назад.

Отмечается, что Bollwerk и Defessa Trans при попустительстве Руслана Журила и Александра Гладушка позиционировали себя как представители АО "ОГХК" на внешних рынках. Первые внешнеэкономические контракты на поставку титанового сырья с данными контрагентами были заключены в январе 2015 года.

В руководстве "Объединенной горно-химической компании" отмечают, что указанные фирмы уже не впервые фигурируют в сомнительных схемах предыдущего руководства, а также имеют все признаки фирм-прокладок, а данное дело имеет общегосударственное и международное значение.

Учитывая указанные обстоятельства, АО "ОГХК" обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины с иском против компаний-прокладок.

Напомним, начиная с 2016 года, антикоррупционные органы осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотреблений Руслана Журила, а деятельность экс-руководства компании находится в фокусе НАБУ и САП.

В состав государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" входят мощности Иршанского ГОКА и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации в 2021 году.

Приватизация компании предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

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