В ОГХК заявили, що екс-керівники через злочинні схеми "вимили" з компанії 38 млн доларів

Претензійні контракти з іноземними фірмами, внаслідок яких державне АТ "ОГХК" зазнало збитків на 38 млн доларів, підписали екс-керівники "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" Руслан Журило, Олександр Гладушко та Юрій Перцев. Чинне керівництво компанії ініціювало стягнення боргу через міжнародний арбітраж.

Представники компанії стверджують, що фірми Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ) не виконали взяті на себе фінансові зобов’язання за оплату титанової продукції, виробленої АТ "ОГХК".

Відповідно до умов підписаних у 2019 році контрактів, вищезазначені контрагенти мали провести оплату за отриману продукцію ще понад 6 місяців тому.

Зазначається, що Bollwerk і Defessa Trans за потурання Руслана Журила та Олександра Гладушка позиціонували себе як представники АТ "ОГХК" на зовнішніх ринках. Перші зовнішньоекономічні контракти на постачання титанової сировини з даними контрагентами укладені в січні 2015 року.

В керівництві "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" зазначають, що вказані фірми вже не вперше фігурують у сумнівних схемах попереднього керівництва, а також мають всі ознаки фірм-прокладок, а дана справа має загальнодержавне та міжнародне значення.

Заважаючи на вказані обставини, АТ "ОГХК" звернулось до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом проти компаній-прокладок.