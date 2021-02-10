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В ОГХК заявили, що екс-керівники через злочинні схеми "вимили" з компанії 38 млн доларів

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 15:42
В ОГХК заявили, що екс-керівники через злочинні схеми "вимили" з компанії 38 млн доларів Фото: ОГХК (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Претензійні контракти з іноземними фірмами, внаслідок яких державне АТ "ОГХК" зазнало збитків на 38 млн доларів, підписали екс-керівники "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" Руслан Журило, Олександр Гладушко та Юрій Перцев. Чинне керівництво компанії ініціювало стягнення боргу через міжнародний арбітраж.

Про це повідомляє офіційний сайт АТ "ОГХК",

Представники компанії стверджують, що фірми Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ) не виконали взяті на себе фінансові зобов’язання за оплату титанової продукції, виробленої АТ "ОГХК".

Відповідно до умов підписаних у 2019 році контрактів, вищезазначені контрагенти мали провести оплату за отриману продукцію ще понад 6 місяців тому.

Зазначається, що Bollwerk і Defessa Trans за потурання Руслана Журила та Олександра Гладушка позиціонували себе як представники АТ "ОГХК" на зовнішніх ринках. Перші зовнішньоекономічні контракти на постачання титанової сировини з даними контрагентами укладені в січні 2015 року.

В керівництві "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" зазначають, що вказані фірми вже не вперше фігурують у сумнівних схемах попереднього керівництва, а також мають всі ознаки фірм-прокладок, а дана справа має загальнодержавне та міжнародне значення.

Заважаючи на вказані обставини, АТ "ОГХК" звернулось до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом проти компаній-прокладок.

Нагадаємо, починаючи з 2016 року, антикорупційні органи здійснювали досудове розслідування за фактами зловживань Руслана Журила, а діяльність екс-керівництва компанії знаходиться у фокусі НАБУ та САП.

До складу державного АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входять потужності Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Компанія є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі.

ОГХК входить до переліку об'єктів кампанії великої приватизації у 2021 році.

Приватизація компанії передбачена положеннями Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

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