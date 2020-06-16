ОГХК заключила договоры на продажу сырья с "Керамплюс"

"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК - Вольногорского ГМК в начале 90-х годов
Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамавплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договора на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен.
Об этом свидетельствуют договоры между компаниями, сообщают "Украинские новости"
Отмечается, что "Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК - Вольногорского ГМК в начале 90-х годов.
По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.
Кучук не новый человек в титановой отрасли и одно время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат.
Напомним, ранее врио главы правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно - занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договора напрямую с переработчиками.
В то же время, по данным СМИ, сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных свидетельствует о значительном занижении цен.
|Ставролит
|Циркон (КЦЗ)
|
Циркоп (КЦП)
|Рутил
|Ильменит
|Рынок
|2400
|37935
|39340
|34563
|7868
|Керамплюс
|1700
|35200
|37600
|33600
|5550
Данные: аналитические издания Украины, опрос игроков рынка
"Керамплюс" - торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности и входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution).
Автор: РБК-Украина