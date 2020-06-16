ОГХК уклала договори на продаж сировини з "Керамплюс"

Об'єднана гірничо-хімічна корпорація і ТОВ "Керамавплюс" бізнесмена Віталія Кучука на початку червня уклали договори на продаж продукції ОГХК на 200 млн гривень.

Про це свідчать договори між компаніями, повідомляють "Українські новини"

Наголошується, що "Керамплюс" вже займалася перепродажем продукції філії ОГХК - Вільногірського ГМК на початку 90-х років.

За даними учасників титанового ринку, "Керамплюс" поки єдиний трейдер ОГХК і позиціонується як ексклюзивний постачальник.

Кучук не нова людина в титановій галузі й свого часу очолював Запорізький титано-магнієвий комбінат.

Нагадаємо, раніше в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс і глава ФДМ Дмитро Сенниченко звинувачували попереднє керівництво ОГХК в корупції, а саме - заниження цін на продукцію компанії при продажу на експорт і обіцяли укладати договори безпосередньо з переробниками.

Водночас, за даними ЗМІ, порівняння договірних цін з "Керамплюс" і ринкових свідчить про значне заниження цін.

Ставролит Циркон (КЦЗ)

Циркоп (КЦП) Рутил Ільменіт Ринок 2400 37935 39340 34563 7868 Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550

Дані: аналітичні видання України, опитування гравців ринку

"Керамплюс" - торгова компанія, яка спеціалізується на продажу сировини металургійній, ливарній, машинобудівної, скляної і вогнетривкої промисловості і входить в мережу глобальних офшорів MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution)