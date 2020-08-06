В ОГХК назвали информацию о продаже продукции " Крымскому Титану" недостоверной

Фото: ОГХК (из открытых источников)

По словам Питера Дэвиса, недостоверная информация направлена на дестабилизацию работы ОГХК

АО "Объединенная горно-химическая компания" опровергла недостоверные сведения о том, что ильменитовый концентрат производства Иршанского ГОКа, входящего в структуру ОГХК, идет на продажу "Крымскому Титану", расположенного на временно оккупированном РФ полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

По словам врио главы правления ОГХК Питера Дэвиса, информацию о сотрудничестве с "Крымским Титаном" является "проплаченной информационной кампанией, направленной на дестабилизацию работы ОГХК".

"Как я уже сообщал ранее, ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецком контрагенту. Контрагент выполнил все обязательства перед ОГХК в полном объеме. Реализация данной продукции принесла на 10 млн грн больше по сравнению с договорами, подписанными предыдущим руководством. Причем по сравнению с ранее заключенным старым менеджментом контрактам, отсрочки оплаты сокращены с 120 до 15 дней. Распространение фейков о том, что ОГХК ведет хозяйственную деятельность с "Крымским Титаном" или любыми другими компаниями, расположенными на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, является частью проплаченной информационной кампании, цель которой - дестабилизировать ОГХК и помешать процессу подготовки предприятия к приватизации", - заявил Дэвис.

Напомним, ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших мировых производителей титанового сырья.

ОГХК находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Активы госкомпании по итогам 2018 года оценены в 3,4 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, ранее в ОГХК заявили о диверсии, которая может сорвать поставки продукции в США.