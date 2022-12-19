ОГХК може допомогти США позбавитися залежності від російського та китайського титану, - Іткін

За його словами, задля протидії обвинуваченням та можливим спробам ворога "підставити" ОГХК, останнім часом було вжито цілу низку заходів щодо вдосконалення експортного контролю.

"По-перше, ОГХК має офіційно законтрактовані провідними західними компаніями значні обсяги ільменіту. Мова йде про десятки тисяч тон продукції та про багаторічні плани співробітництва із американською компанією, яка є старішим серед західних покупців ільменіту Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, і цю компанію аж ніяк неможливо звинуватити у якійсь непрозорості. По-друге, ми працюємо лише із тими компаніями, які мають легальну юрисдикцію. Не з офшорами, не із новонародженими фірмами, не з маленькими незрозумілими конторами, за спинами яких, зазвичай, ховаються загальновідомі та сумнозвісні українські обличчя. Ну, і, звісно, ми постійно вдосконалюємо корпоративні процедури комплаєнс, тобто перевірки контрагентів та роботу нашої власної служби безпеки. В цих питаннях ми активно співпрацюємо із правоохоронцями", - пояснив Іткін.

На його думку, великий контракт із американською дочірньою компанією всесвітньо відомого світового хімічного гіганта значить для України значно більше, ніж економічні прибутки та нові ринки збуту.

"Уклавши довгострокові партнерські відносини із такими потужними компаніями, ми стаємо частиною логістичних ланцюгів та постачальниками матеріалів titanium, які офіційно вважаються критично важливими для американської економіки. Наскільки це серйозно, говорить той факт, що перелік критичних технологій, матеріалів, шляхів постачання формується та відстежується Радою Нацбезпеки США. За даними Геологічної служби США, минулого року український ільменіт становив приблизно 5% світового виробництва, руди, яка використовується для виробництва титану. Тобто, ми за своєю цінністю стаємо для США в один рівень з такими країнами як Ізраїль або Великобританія. Для України це важливий геополітичний крок вперед", - додав він.