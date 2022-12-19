ОГХК может помочь США избавиться от зависимости от российского и китайского титана, - Иткин

По его словам, для противодействия обвинениям и возможным попыткам врага "подставить" ОГХК, в последнее время был принят целый ряд мер по усовершенствованию экспортного контроля.

«Во-первых, ОГХК имеет официально законтрактованные ведущими западными компаниями значительные объемы ильменита. Во-вторых, мы работаем только с теми компаниями, которые имеют легальную юрисдикцию, не с оффшорами, не с новорожденными фирмами, не с маленькими непонятными конторами, за спинами которых обычно прячутся общеизвестные и печально известные украинские лица. Ну, и конечно, мы постоянно совершенствуем корпоративные процедуры комплаенса, то есть проверки контрагентов и работу нашей собственной службы безопасности. В этих вопросах мы активно сотрудничаем с правоохранителями", - пояснил Иткин.

По его мнению, большой контракт с американской дочерней компанией всемирно известного мирового химического гиганта значит для Украины гораздо больше, чем экономические доходы и новые рынки сбыта.

"Заключив долгосрочные партнерские отношения с такими мощными компаниями, мы становимся частью логистических цепей и поставщиками материалов titanium, которые официально считаются критически важными для американской экономики. Насколько это серьезно, говорит тот факт, что перечень критических технологий, материалов, путей снабжения формируется и отслеживается Советом Нацбезопасности США По данным Геологической службы США, в прошлом году украинский ильменит составлял примерно 5% мирового производства, используемой для производства титана руды, то есть по своей ценности становимся для США в один уровень с такими странами как Израиль или Великобритания. это важный геополитический шаг вперед", – добавил он.