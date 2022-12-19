RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОГХК может помочь США избавиться от зависимости от российского и китайского титана, - Иткин

Фото: Владислав Иткин (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Без украинского сырья, без собственных добывающих мощностей, западных технологий и иностранных инвестиций - титановая промышленность РФ быстро деградирует и придет в упадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. председателя правления ОГХК Владислава Иткина в интервью УНИАН.

По его словам, для противодействия обвинениям и возможным попыткам врага "подставить" ОГХК, в последнее время был принят целый ряд мер по усовершенствованию экспортного контроля.

«Во-первых, ОГХК имеет официально законтрактованные ведущими западными компаниями значительные объемы ильменита. Во-вторых, мы работаем только с теми компаниями, которые имеют легальную юрисдикцию, не с оффшорами, не с новорожденными фирмами, не с маленькими непонятными конторами, за спинами которых обычно прячутся общеизвестные и печально известные украинские лица. Ну, и конечно, мы постоянно совершенствуем корпоративные процедуры комплаенса, то есть проверки контрагентов и работу нашей собственной службы безопасности. В этих вопросах мы активно сотрудничаем с правоохранителями", - пояснил Иткин.

По его мнению, большой контракт с американской дочерней компанией всемирно известного мирового химического гиганта значит для Украины гораздо больше, чем экономические доходы и новые рынки сбыта.

"Заключив долгосрочные партнерские отношения с такими мощными компаниями, мы становимся частью логистических цепей и поставщиками материалов titanium, которые официально считаются критически важными для американской экономики. Насколько это серьезно, говорит тот факт, что перечень критических технологий, материалов, путей снабжения формируется и отслеживается Советом Нацбезопасности США По данным Геологической службы США, в прошлом году украинский ильменит составлял примерно 5% мирового производства, используемой для производства титана руды, то есть по своей ценности становимся для США в один уровень с такими странами как Израиль или Великобритания. это важный геополитический шаг вперед", – добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, как Украина может стать одним из мировых лидеров титановой промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОГХКСоединенные Штаты Америки