Офтальмолог з Маріуполя видавала росіянам поранених українських військових

Слідством було установлено, що у березні 2022 року росіяни захопили маріупольську лікарню. На той момент там знаходились сім поранених українських військових.

Аби приховати цей факт від окупантів, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг.

Як виявилось, лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока підтримувала дії країни-агресора. Під час проведення медичного обходу вона добровільно передала військовим РФ відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ.

Це призвело до того, що окупанти взяли захисників у полон, де їх піддали фізичним та моральним знущанням.