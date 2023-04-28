Офтальмолог из Мариуполя выдавала россиянам раненых украинских военных

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры выяснили, что работница "Областной больницы интенсивного лечения города Мариуполь" сдавала оккупантам раненых украинских военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
Следствием было установлено, что в марте 2022 года россияне захватили мариупольскую больницу. На тот момент там находились семь раненых украинских военных.
Чтобы скрыть этот факт от оккупантов, персонал медучреждения переодел украинских защитников в гражданскую одежду.
Как оказалось, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза поддерживала действия страны-агрессора. Во время проведения медицинского обхода она добровольно передала военным РФ сведения о нахождении тяжелораненых и больных военнослужащих ВСУ.
Это привело к тому, что оккупанты взяли защитников в плен, где их подвергли физическим и моральным издевательствам.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины задержала главу Полтавского райсуда. Она подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче данных об украинских защитниках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .