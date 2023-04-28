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Офтальмолог з Маріуполя видавала росіянам поранених українських військових

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 16:55
Офтальмолог з Маріуполя видавала росіянам поранених українських військових Фото: лікарня Маріуполя (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прокурори Донецької обласної прокуратури з'ясували, що працівниця "Обласної лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполь" здавала окупантам поранених українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Слідством було установлено, що у березні 2022 року росіяни захопили маріупольську лікарню. На той момент там знаходились сім поранених українських військових.

Аби приховати цей факт від окупантів, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг.

Як виявилось, лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока підтримувала дії країни-агресора. Під час проведення медичного обходу вона добровільно передала військовим РФ відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ.

Це призвело до того, що окупанти взяли захисників у полон, де їх піддали фізичним та моральним знущанням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України затримала голову Полтавського райсуду. Вона підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами та передачі даних про українських захисників.

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