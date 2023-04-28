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Офтальмолог из Мариуполя выдавала россиянам раненых украинских военных

Новина українською →
Украина, Пятница 28 апреля 2023 16:55
Офтальмолог из Мариуполя выдавала россиянам раненых украинских военных Фото: больница Мариуполя (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры выяснили, что работница "Областной больницы интенсивного лечения города Мариуполь" сдавала оккупантам раненых украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Следствием было установлено, что в марте 2022 года россияне захватили мариупольскую больницу. На тот момент там находились семь раненых украинских военных.

Чтобы скрыть этот факт от оккупантов, персонал медучреждения переодел украинских защитников в гражданскую одежду.

Как оказалось, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза поддерживала действия страны-агрессора. Во время проведения медицинского обхода она добровольно передала военным РФ сведения о нахождении тяжелораненых и больных военнослужащих ВСУ.

Это привело к тому, что оккупанты взяли защитников в плен, где их подвергли физическим и моральным издевательствам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины задержала главу Полтавского райсуда. Она подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче данных об украинских защитниках.

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