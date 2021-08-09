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Оформляла кредиты на других: киберполиция разоблачила мошенницу, которая обманула 40 человек

Автор: Сергей Пышкин

Киберполиция разоблачила мошенницу, которая оформляла онлайн-кредиты на других граждан. Злоумышленница обманула потерпевших более чем на 300 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан", - отмечает пресс-служба.

После получения всей необходимой информации относительно идентификации лиц, злоумышленница оформляла на них онлайн-кредиты. Подделав паспортные данные и заменив их финансовые номера на свой, женщина получала доступ к онлайн-банкингу жертв.

В общем, организаторка схемы обманула более 40 человек на 300 тысяч гривен.

В результате санкционированных обысков по месту жительства женщины, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные документы и SIM-карты.

Согласно ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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