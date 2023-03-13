Оформлення закордонного паспорту дитині: з'явилася ще одна послуга

Відтепер при оформленні ID-карти та закордонного паспорта можна також оформити закордонний паспорт для дитини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

В Україні понад 10 місяців діє експериментальний проект щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

За допомогою цього проекту понад 200 тисяч українців вже змогли скористатися цією послугою, яка значно спрощує можливість отримання паспортних документів.

"Державна міграційна служба розширює цей експериментальний проект: крім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта особам старше 14 років, в Україні будуть одночасно оформлювати закордонні паспорти також їхнім дітям до 14 років", - йдеться в заяві уряду.

За їх даними, ці зміни були ухвалені 7 березня на засіданні Кабінету міністрів України, проте вони набирають чинності через 35 днів з дня опублікування.

За одне відвідування один із батьків зможе одночасно оформити не тільки ID-картку чи закордонний паспорт для себе, а й закордонний паспорт своїй дитині чи дітям до 14 років.

Звернутися за такою послугою для дитини може:

один з батьків;

усиновлювачів;

опікунів;

піклувальників;

чи інших законних представників дитини.

Для оформлення даної послуги потрібно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" або в ЦНАП.

Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів є обов’язковою.