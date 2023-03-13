Оформление загранпаспорта ребенку: появилась еще одна услуга

Теперь при оформлении ID-карты и загранпаспорта можно также оформить загранпаспорт для ребенка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

В Украине более 10 месяцев действует экспериментальный проект одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

С помощью этого проекта более 200 тысяч украинцев уже смогли воспользоваться этой услугой, значительно упрощающей возможность получения паспортных документов.

"Государственная миграционная служба расширяет этот экспериментальный проект: помимо одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта лицам старше 14 лет, в Украине будут одновременно оформлять загранпаспорта также их детям до 14 лет", - говорится в заявлении правительства.

По их данным, эти изменения были приняты 7 марта на заседании Кабинета министров Украины, однако они вступают в силу через 35 дней со дня опубликования.

За одно посещение один из родителей сможет одновременно оформить не только ID-карту или загранпаспорт для себя, но и загранпаспорт своему ребенку или детям до 14 лет.

Обратиться за такой услугой для ребенка может:

один из родителей;

усыновителей;

опекунов;

попечителей;

или других законных представителей ребенка.

Для оформления данной услуги нужно подать заявление и соответствующие документы в подразделение ДМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" или в ЦНАП.

Если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.