Оформлення закордонного паспорта та ID-картки: як записатися в електронну чергу

Громадяни та жителі України можуть записатися в електронну чергу для оформлення документів. Це можна зробити на порталі Державної міграційної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Українці можуть записатися в онлайн-чергу для оформлення таких документів:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

закордонний паспорт;

посвідка на тимчасове та постійне проживання;

дозвіл на імміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

За допомогою онлайн-сервісу за посиланням можна здійснити запис на найближчі 2 тижні. У підрозділі Державної міграційної служби також можна записатися в онлайн-чергу на наступні 35 днів.

Якщо потрібно записатися у поточну чергу, тобто "сьогодні-на-сьогодні", це також можна зробити через термінал у підрозділі ДМС. Кількість вільних місць у поточній черзі виводиться на табло, вони з'являються протягом робочого дня.

Запис в електронну чергу потрібен лише для подачі документів. Щоб забрати готові документи, потрібно просто прийти у відділення.

"Під час воєнного стану сервіс працює не у всіх регіонах України. Також може бути недоступний запис в електронну чергу в окремих підрозділах", - зазначають у ДМС.

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