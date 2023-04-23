ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 09:11
Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь Фото: украинцы могут записаться в онлайн-очередь для оформления документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Граждане и жители Украины могут записаться в электронную очередь для оформления документов. Это можно сделать на портале Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Украинцы могут записаться в онлайн-очередь для оформления следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины в виде ID-карты;
  • загранпаспорт;
  • вид на временное и постоянное проживание;
  • разрешение на иммиграцию в Украину;
  • продление срока пребывания в Украине.

С помощью онлайн-сервиса по ссылке можно осуществить запись на ближайшие 2 недели. В подразделе Государственной миграционной службы также можно записаться в онлайн-очередь на следующие 35 дней.

Если нужно записаться в текущую очередь, то есть "сегодня-на-сегодня", это также можно сделать через терминал в подразделении ГМС. Количество свободных мест в текущей очереди выводится на табло, они появляются в течение рабочего дня.

Запись в электронную очередь требуется только для подачи документов. Чтобы забрать готовые документы, нужно просто прийти в отделение.

"Во время военного положения сервис работает не во всех регионах Украины. Также может быть недоступна запись в электронную очередь в отдельных подразделениях", - отмечают в ГМС.

Напомним, ранее мы объясняли, как можно оформить пенсию онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины ГМС ID карты
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой