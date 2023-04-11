Оформлення субсидій в Україні спростять: як працюватиме новий механізм

В Україні планують запровадити механізм проактивного надання соціальних виплат, у тому числі житлових субсидій. Він передбачає спрощення процедури звернення та швидке прийняття рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.
У комісії повідомили, що над механізмом працюють Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом України (ПФУ).
Після його впровадження отримувачу субсидій та пільг не потрібно буде витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, а потім тривалий час очікувати рішення.
Зокрема, 7 квітня НКРЕКП прийняла постанову "Про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій" для налагодження комунікації між надавачами житлово-комунальних послуг і ПФУ.
Рішенням НКРЕКП рекомендовано компаніям, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії споживачу, з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з постачання природного газу, які здійснюють постачання природного газу побутовим споживачам, з розподілу природного газу, розміщувати через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ актуалізовану інформацію щодо кожного побутового споживача комунальних послуг для подальшої автоматичної обробки і аналізу.
Таким чином, планується мінімізувати час, який витрачає людина на призначення соціальних допомог, і максимально автоматизувати процес їх отримання в електронному кабінеті на сайті ПФУ або в Дії, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України на фінансування субсидій та пільг за лютий 2023 року спрямував 5,7 млрд гривень, що на 10% більше, ніж за січень (5,2 млрд гривень).
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