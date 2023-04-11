RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оформление субсидий в Украине упростят: как будет работать новый механизм

Фото: Субсидии в Украине будут предоставляться по новому механизму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируется ввести механизм проактивного предоставления социальных выплат, в том числе жилищных субсидий. Он предусматривает упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ .

В комиссии сообщили, что над механизмом работает Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

После его внедрения получателю субсидий и льгот не нужно будет тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, а затем долгое время ждать решения.

В частности, 7 апреля НКРЭКУ приняла постановление "Об обнародовании информации для пользователей программы жилищных субсидий" для налаживания коммуникации между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и ПФУ.

Решением НКРЭКУ рекомендовано компаниям, осуществляющим деятельность по снабжению электрической энергии потребителю, по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, по поставкам природного газа, осуществляющим поставки природного газа бытовым потребителям, по распределению природного газа, размещать через личный кабинет на веб-портале ПФУ актуализированную информацию для каждого бытового потребителя коммунальных услуг для последующей автоматической обработки и анализа.

Таким образом, планируется минимизировать время, затраченное человеком на назначение социальных пособий, и максимально автоматизировать процесс их получения в электронном кабинете на сайте ПФУ или в Дії, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Пенсионный фонд Украины на финансирование субсидий и льгот за февраль 2023 направил 5,7 млрд гривен, что на 10% больше, чем за январь (5,2 млрд гривен).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украинесубсидії