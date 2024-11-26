Оформлення невитребуваних земельних ділянок продовжили до 2028 року: важливі деталі

Закон України, який продовжує строк оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, набрав чинності 8 листопада 2024 року.

Зазначається, що рішення спрямоване на захист інтересів власників земельних часток (паїв) і їхніх спадкоємців, а також враховує складнощі, пов’язані зі збройною агресією проти України.

Що передбачає закон?

Продовження строку оформлення:

Тепер власники паїв або їхні спадкоємці до 1 січня 2028 року можуть оформити права власності.

При цьому, у разі невиконання цієї вимоги право на ділянку втратиться, а земля перейде у комунальну власність громади.

Умови передачі у комунальну власність:

Зазначається, що невитребувані паї після судового рішення стануть безхазяйним майном.

Окрім цього, протягом 7 років з моменту реєстрації комунальної власності ділянки не можна передавати у приватну власність (крім власників або їхніх спадкоємців).

Інші важливі нововведення:

Було також продовжено пілотний проєкт щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими землевпорядниками до 2026 року.

Водночас уряд відновив обов’язкове підвищення кваліфікації землевпорядників, геодезистів і оцінювачів з 2025 року.

Повідомляється, що землі, зайняті водними об’єктами загальнодержавного значення, офіційно тепер визначені як державна власність.

На додачу, було уточнено цілі використання коштів від втрат сільськогосподарського виробництва.

Чому це важливо?

В Україні наразі залишається понад 104 000 невитребуваних паїв.

Рішення про продовження терміну оформлення забезпечить більше часу для врегулювання правових питань щодо цих земель.

Окрім цього, таке рішення впливає на підтримку громад, які зможуть використовувати невитребувані ділянки для розвитку.

Раніше ми повідомляли про те, як купити пай та від чого залежить ціна землі.