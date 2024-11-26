Оформление невостребованных земельных участков продлили до 2028 года: важные детали

Закон Украины, продлевающий срок оформления невостребованных (нераспределенных) земельных участков, вступил в силу 8 ноября 2024 года.

Решение направлено на защиту интересов собственников земельных долей (паев) и их наследников, а также учитывает сложности, связанные с вооруженной агрессией против Украины.

Что предполагает закон?

Продление срока оформления:

Теперь владельцы паев или их наследники до 1 января 2028 могут оформить права собственности.

При этом, в случае невыполнения этого требования, право на участок потеряется, а земля перейдет в коммунальную собственность общины.

Условия передачи в коммунальную собственность:

Отмечается, что неистребованные паи после решения станут бесхозным имуществом.

Кроме того, в течение 7 лет с момента регистрации коммунальной собственности участки нельзя передавать в частную собственность (кроме собственников или их наследников).

Другие важные нововведения:

Был также продлен пилотный проект по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными землеустроителями до 2026 года.

В то же время правительство возобновило обязательное повышение квалификации землеустроителей, геодезистов и оценщиков с 2025 года.

Сообщается, что земли, занятые водными объектами общегосударственного значения, официально теперь определены как государственная собственность.

Вдобавок, были уточнены цели использования средств от потерь сельскохозяйственного производства.

Почему это важно?

В Украине остается свыше 104 000 неистребованных паев.

Решение о продлении срока оформления обеспечит больше времени для урегулирования правовых вопросов этих земель.

Кроме того, такое решение влияет на поддержку общин, которые смогут использовать неистребованные участки для развития.

Раньше мы сообщали о том, как купить пай и от чего зависит цена земли.