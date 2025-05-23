Оформлення кредиту онлайн: кому можуть видати та на яких умовах

У наші дні, якщо терміново потрібні гроші, можна отримати фінансову підтримку за кілька хвилин - без візиту до фізичного відділення, просто оформивши онлайн-заявку на сайті кредитора.

Однак позитивне рішення отримують не всі: багато залежить від того, куди ви звертаєтеся - до банку чи мікрофінансової компанії (МФО). Розберімось, які вимоги до позичальників висувають різні типи кредитних організацій в Україні та кому охоче видають позики.

Кому схвалюють кредитні заявки банки

Щоб оформити позику у банку, потрібно відповідати таким вимогам:

Кредитоспроможний вік - як правило, від 21 до 65 років.

Громадянство України - банки видають кредити лише громадянам з офіційною реєстрацією у країні.

Наявність офіційного доходу - для оцінки фінансового стану клієнта банки вимагають довідку про доходи або витяг з банківського рахунку.

Хороша кредитна історія (або її повна відсутність) - якщо ви не допускали прострочень в минулому, це підвищує шанси на схвалення.

Невелика кількість відкритих кредитів - банк ретельно оцінює ваш дохід та поточні фінансові зобов'язання, щоб зрозуміти, чи зможете ви повернути позику.

Наявність нерухомого чи рухомого майна значно підвищує шанси на схвалення кредиту. Якщо позичальник має квартиру або автомобіль, вони можуть бути використані як застава.

Кому схвалюють кредитні заявки МФО

Мікрокредитні організації в Україні видають позики широкому колу позичальників та висувають мінімальні вимоги. Навіть наявність неідеальної кредитної історії та інших поточних заборгованостей зазвичай не є проблемою для МФО. Головне, відповідати основним критеріям:

Повноліття.

Громадянство України.

Наявність регулярного доходу (це може бути не лише зарплата, а й пенсія чи інші соціальні виплати).

Для МФО не є критичним, якщо у вас немає офіційного працевлаштування. Онлайн-позики можуть отримати фрілансери, студенти та навіть мами у декреті - без підтвердження доходу.

Де краще брати онлайн-кредит

Якщо вам потрібні кошти до зарплати на кілька днів або тижнів, оптимальним варіантом буде звернутися до МФО. Такі компанії видають позики майже миттєво без тривалих перевірок. Для більших сум та довгострокових фінансових зобов'язань варто розглядати банки. Вони пропонують кредити з нижчими відсотковими ставками та на тривалий термін.

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