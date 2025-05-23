Оформление кредита онлайн: кому могут выдать и на каких условиях

В наши дни, если срочно нужны деньги, можно получить финансовую поддержку за несколько минут - без визита в физическое отделение, просто оформив онлайн-заявку на сайте кредитора.

Однако положительное решение получают не все: многое зависит от того, куда вы обращаетесь - в банк или микрофинансовую компанию (МФО). Давайте разберемся, какие требования к заемщикам выдвигают разные типы кредитных организаций в Украине и кому охотно выдают займы.

Кому одобряют кредитные заявки банки

Чтобы оформить займ в банке, нужно соответствовать следующим требованиям:

Кредитоспособный возраст - как правило, от 21 до 65 лет.

Гражданство Украины - банки выдают кредиты только гражданам с официальной регистрацией в стране.

Наличие официального дохода - для оценки финансового состояния клиента банки требуют справку о доходах или выписку с банковского счета.

Хорошая кредитная история (или ее полное отсутствие) - если вы не допускали просрочек в прошлом, это повышает шансы на одобрение.

Небольшое количество открытых кредитов - банк тщательно оценивает ваш доход и текущие финансовые обязательства, чтобы понять, сможете ли вы вернуть займ.

Наличие недвижимого или движимого имущества значительно повышает шансы на одобрение кредита. Если заемщик имеет квартиру или автомобиль, они могут быть использованы в качестве залога.

Кому одобряют кредитные заявки МФО

Микрокредитные организации в Украине выдают займы широкому кругу заемщиков и выдвигают минимальные требования. Даже наличие неидеальной кредитной истории и других текущих задолженностей обычно не является проблемой для МФО. Главное, соответствовать основным критериям:

Совершеннолетие.

Гражданство Украины.

Наличие регулярного дохода (это может быть не только зарплата, но и пенсия или другие социальные выплаты).

Для МФО не критично, если у вас нет официального трудоустройства. Онлайн-займы могут получить фрилансеры, студенты и даже мамы в декрете - без подтверждения дохода.

Где лучше брать онлайн-кредит

Если вам нужны средства до зарплаты на несколько дней или недель, оптимальным вариантом будет обратиться в МФО. Такие компании выдают займы почти мгновенно без длительных проверок. Для больших сумм и долгосрочных финансовых обязательств стоит рассматривать банки. Они предлагают кредиты с более низкими процентными ставками и на длительный срок.

Для подбора кредита попробуйте сервис iPay.ua, который позволяет сравнить условия разных кредиторов. На сайте собрано большое количество предложений от украинских финансовых компаний с указанием процентных ставок, сроков кредитования и комиссий.

Чтобы найти идеальный кредит для себя, перейдите на страницу www.ipay.ua/ua/kredyty-online, укажите нужную сумму и срок возврата. При необходимости воспользуйтесь удобными фильтрами - "100-процентное одобрение", "С плохой кредитной историей" и т.д., и система подберет для вас оптимальные варианты.