Оформити відстрочку через "Резерв+" зможе ще одна категорія українців

Міноборони розпочало тестування нової послуги в "Резерв+", яка має дозволити педагогам оформлювати відстрочку дистанційно та без зайвої бюрократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Йдеться про можливість оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Скористатися новою послугою зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Для участі в тестуванні потрібно працювати у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Під час оформлення відстрочки система самостійно перевірятиме необхідну інформацію в державних реєстрах. Таким чином, педагогам не потрібно буде збирати довідки або подавати документи через ЦНАП.
Наразі Міноборони запрошує педагогічних працівників долучитися до бета-тестування. Після завершення тестування нову можливість планують запустити для користувачів "Резерв+".
У травні 2026 року в застосунку "Резерв+" розширили перелік категорій, які можуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Зокрема, таку можливість отримали наукові працівники.
Відстрочку можуть оформити науковці закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, а також працівники Президії НАН України та національних галузевих академій наук.