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Оформити відстрочку через "Резерв+" зможе ще одна категорія українців

17:41 18.08.2026 Вт
1 хв
Хто зможе оформити відстрочку онлайн та що для цього потрібно?
aimg Марія Науменко
Фото: застосунок "Резерв+" на екрані смартфона (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міноборони розпочало тестування нової послуги в "Резерв+", яка має дозволити педагогам оформлювати відстрочку дистанційно та без зайвої бюрократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Йдеться про можливість оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Скористатися новою послугою зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Для участі в тестуванні потрібно працювати у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Під час оформлення відстрочки система самостійно перевірятиме необхідну інформацію в державних реєстрах. Таким чином, педагогам не потрібно буде збирати довідки або подавати документи через ЦНАП.

Наразі Міноборони запрошує педагогічних працівників долучитися до бета-тестування. Після завершення тестування нову можливість планують запустити для користувачів "Резерв+".

Форма для участі в бета-тестуванні.

У травні 2026 року в застосунку "Резерв+" розширили перелік категорій, які можуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Зокрема, таку можливість отримали наукові працівники.

Відстрочку можуть оформити науковці закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, а також працівники Президії НАН України та національних галузевих академій наук.

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