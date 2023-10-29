Оформити субсидію можна через "Дію": як це зробити

Один з найлегших способів оформити субсидію - зробити це через застосунок "Дія". Для цього не потрібно стояти у чергах. Ба більше, немає навіть потреби виходити з дому.

Про те, як оформити послугу через застосунок повідомляє РБК-Україна .

Для оформлення субсидії необхідно зробити декілька нескладних кроків.

Авторизуватися у "Дії"

Авторизуємося на порталі diia.gov.ua.



Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID;

Обираємо в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомога";

Далі обираємо пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі".

Заповнити заяву на субсидію

У заяві необхідно зазначити адресу, за якою хочете отримати субсидію; та вказати, чи маєте заборгованість за комунальні послуги. Після чого необхідно обрати, на які саме ЖКП потрібна пільга (можна обрати кілька).

Потім треба вказати номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Обрати спосіб отримання субсидії

З двох запропонованих варіантів необхідно обрати найзручніший для вас варіант:

на банківську картку;

на відділення Укрпошти.

Завантажити скани чи фото документів у разі потреби

У разі необхідно вам доведеться завантажити документи для додаткової інформації. Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Підтвердження заявки

Після завершення всіх попередніх пунктів, необхідно перевірити правильність даних, поставити електронний підпис та надіслати

Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.

Заяву можуть розглядати впродовж місяця.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

До того ж з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

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