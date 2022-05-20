Оформить помощь 2000-3000 гривен снова можно в "Дії": кто имеет на это право

Услуга доступна для граждан, которые переместились с временно оккупированной территорий АР Крым и г. Севастополя, а также с территории громад, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации.

Следует заметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны Украины. Актуальный перечень можно найти по ссылке.

С мая получать ежемесячное пособие имеют право следующие категории лиц:

граждане, которые переместились с территорий, где ведутся боевые действия, или тех, которые находят во временной оккупации или в окружении (блокировании);

граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие повреждения, и которые подали заявку на возмещение, в том числе через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Помощь на проживание для этих категорий внутренне перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;

для других лиц - 2 000 гривен.

Кроме этого, единовременное пособие могут также получить лица, которые эвакуируются из районов проведения боевых действий. Такие выплаты проводит "Укрзализныця". А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.