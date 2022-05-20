Оформить помощь 2000-3000 гривен снова можно в "Дії": кто имеет на это право

Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц в "Дії". Украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенной лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Услуга доступна для граждан, которые переместились с временно оккупированной территорий АР Крым и г. Севастополя, а также с территории громад, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации.
Следует заметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны Украины. Актуальный перечень можно найти по ссылке.
С мая получать ежемесячное пособие имеют право следующие категории лиц:
Помощь на проживание для этих категорий внутренне перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:
Кроме этого, единовременное пособие могут также получить лица, которые эвакуируются из районов проведения боевых действий. Такие выплаты проводит "Укрзализныця". А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.
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