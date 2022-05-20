Оформити допомогу 2000-3000 гривень знову можна в "Дії": хто має на це право

Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії". Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої територій АР Крим та м. Севастополя, а також з території громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.
Слід зауважити, що перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодження Міністерства оборони України. Актуальний перелік можна знайти за посиланням.
З травня отримувати щомісячну допомогу мають право наступні категорії осіб:
Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:
Крім цього, одноразову допомогу можуть також отримати особи, які евакуюються із районів проведення бойових дій. Такі виплати проводить "Укрзалізниця". А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують особи, які проживають в деокупованих регіонах.
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