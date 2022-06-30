Как оформить полис автогражданки: инструкция НБУ

Внутренний договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, который действует исключительно на территории Украины. В НБУ рассказали, как оформить автогражданку физическому лицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
1. Выберите страховую компанию, которая имеет лицензию на ОСАГО и является членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Список страховых компаний-членов МТСБУ по ссылке:
2. Подготовьте пакет документов, который необходим для оформления полиса:
3. Оформите страховой полис. Это можно сделать:
4. Приобретя страховой полис, проверьте его силу.
Полис начинает действовать с даты, указанной в полисе.
Проверить силу полиса внутреннего страхования можно на сайте МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua/
Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит такой полис не является действующим. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели.
Стоимость полиса рассчитывается индивидуально зависящими от определенных факторов:
На стоимость также могут влиять другие факторы, например, срок действия полиса, размер франшизы, использование транспортного средства в качестве такси.
В мае 2022 года были увеличены лимиты страховых выплат по ОСАГО. С 1 июля 2022 года максимальные размеры страховых выплат будут составлять:
Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автоцивилки".
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