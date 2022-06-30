UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как оформить полис автогражданки: инструкция НБУ

Фото: Полис автогражданики можно оформить через сайты страховых компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Внутренний договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, который действует исключительно на территории Украины. В НБУ рассказали, как оформить автогражданку физическому лицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

1. Выберите страховую компанию, которая имеет лицензию на ОСАГО и является членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Список страховых компаний-членов МТСБУ по ссылке:

2. Подготовьте пакет документов, который необходим для оформления полиса:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • льготное удостоверение (для льготников).

3. Оформите страховой полис. Это можно сделать:

  • в офисе продаж страховой компании;
  • на официальном сайте страховой компании с действующей лицензией;
  • проверенных сервисах онлайн-оформления страховых продуктов. Остерегайтесь мошеннических сайтов. Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Проверяйте адресную строку в браузере, в частности после перехода на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить электронный полис ОСАГО, позвоните на горячую линию страховой компании и уточните все вопросы;
  • у страхового агента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО. В то же время перед заключением договора проверьте полномочия такого агента в соответствии с договором со страховщиком.

4. Приобретя страховой полис, проверьте его силу.

Полис начинает действовать с даты, указанной в полисе.

Проверить силу полиса внутреннего страхования можно на сайте МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua/

Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит такой полис не является действующим. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели.

Стоимость ОСАГО

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально зависящими от определенных факторов:

  • типа транспортного средства и объема двигателя;
  • места регистрации транспортного средства;
  • наличия льгот;
  • количества ДТП (выплат, осуществленных в связи с ДТП) по вине страхователя в предыдущих периодах.

На стоимость также могут влиять другие факторы, например, срок действия полиса, размер франшизы, использование транспортного средства в качестве такси.

Какие расходы покрывает автогражданка?

  • Полис покрывает расходы пострадавшего в ДТП, вызванные таким ДТП, например ремонт его автомобиля и лечение.

Какие расходы не покрывает автогражданка?

  • Такой полис не покрывает расходы виновника ДТП, вызванные таким ДТП. Также не покрываются расходы владельца (водителя) транспортного средства, вызванные угоном автомобиля и повреждением его в случае взлома.

Размер страховых выплат

В мае 2022 года были увеличены лимиты страховых выплат по ОСАГО. С 1 июля 2022 года максимальные размеры страховых выплат будут составлять:

  • до 160 000 гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 000 гривен);
  • до 320 000 гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составляла 260 000 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автоцивилки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныстраховка