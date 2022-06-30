Як оформити поліс автоцивілки: інструкція НБУ

Внутрішній договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, який діє виключно на території України. У НБУ розповіли, як оформити автоцивілку фізичній особі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
1. Оберіть страхову компанію, яка має ліцензію на здійснення ОСЦПВ та є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Список страхових компаній-членів МТСБУ за посиланням:
2. Підготуйте пакет документів, який необхідний для оформлення полісу:
3. Оформіть страховий поліс. Це можна зробити:
4. Придбавши страховий поліс, перевірте його чинність.
Поліс починає діяти з дати, вказаної у полісі.
Перевірити чинність полісу внутрішнього страхування можна на сайті МТСБУ за посиланням: https://policy-web.mtsbu.ua/
Якщо за результатами перевірки на сайті МТСБУ інформацію про поліс не знайдено, значить такий поліс не є чинним. У такому разі негайно зверніться до агента чи компанії, у яких ви його придбали.
Вартість полісу розраховується індивідуально залежать від певних факторів:
На вартість також можуть впливати інші фактори, наприклад, термін дії поліса, розмір франшизи, використання транспортного засобу як таксі.
У травні 2022 року було збільшено ліміти страхових виплат за ОСЦПВ. З 1 липня 2022 року максимальні розміри страхових виплат будуть становити:
Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема, збільшена сума відшкодування при ДТП, що призведе до зростання вартості поліса "автоцівілки".
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