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Як оформити поліс автоцивілки: інструкція НБУ

Фото: Поліс автоцивілки можна оформити через сайти страхових компаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Внутрішній договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, який діє виключно на території України. У НБУ розповіли, як оформити автоцивілку фізичній особі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

1. Оберіть страхову компанію, яка має ліцензію на здійснення ОСЦПВ та є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Список страхових компаній-членів МТСБУ за посиланням:

2. Підготуйте пакет документів, який необхідний для оформлення полісу:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • пільгове посвідчення (для пільговиків).

3. Оформіть страховий поліс. Це можна зробити:

  • в офісі продажів страхової компанії;
  • на офіційному сайті страхової компанії з чинною ліцензією;
  • перевірених сервісах онлайн-оформлення страхових продуктів. Остерігайтеся шахрайських сайтів. Шахраї можуть створювати сайти-клони відомих страховиків. Перевіряйте адресний рядок у браузері, зокрема після переходу на інші сторінки сайту. Якщо виникли сумніви, перш ніж оплатити електронний поліс автоцивілки, зателефонуйте на гарячу лінію страхової компанії та уточніть усі питання;
  • у страхового агента, уповноваженого на укладення договорів ОСЦПВ. Водночас перед укладенням договору перевірте повноваження такого агента відповідно до договору із страховиком.

4. Придбавши страховий поліс, перевірте його чинність.

Поліс починає діяти з дати, вказаної у полісі.

Перевірити чинність полісу внутрішнього страхування можна на сайті МТСБУ за посиланням: https://policy-web.mtsbu.ua/

Якщо за результатами перевірки на сайті МТСБУ інформацію про поліс не знайдено, значить такий поліс не є чинним. У такому разі негайно зверніться до агента чи компанії, у яких ви його придбали.

Вартість ОСЦПВ

Вартість полісу розраховується індивідуально залежать від певних факторів:

  • типу транспортного засобу та об’єму двигуна;
  • місця реєстрації транспортного засобу;
  • наявності пільг;
  • кількості ДТП (виплат, здійснених у зв’язку із ДТП) з вини страхувальника у попередніх періодах.

На вартість також можуть впливати інші фактори, наприклад, термін дії поліса, розмір франшизи, використання транспортного засобу як таксі.

Які витрати покриває автоцивілка?

  • Поліс покриває витрати потерпілого у ДТП, спричинені такою ДТП, наприклад ремонт його автомобіля та лікування.

Які витрати не покриває автоцивілка?

  • Такий поліс не покриває витрати винуватця ДТП, спричинені такою ДТП. Також не покриваються витрати власника (водія) транспортного засобу, спричинені викраденням автомобіля та пошкодженням його у разі злому.

Розмір страхових виплат

У травні 2022 року було збільшено ліміти страхових виплат за ОСЦПВ. З 1 липня 2022 року максимальні розміри страхових виплат будуть становити:

  • до 160 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 000 гривень);
  • до 320 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 000 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема, збільшена сума відшкодування при ДТП, що призведе до зростання вартості поліса "автоцівілки".

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