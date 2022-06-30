Як оформити поліс автоцивілки: інструкція НБУ

1. Оберіть страхову компанію, яка має ліцензію на здійснення ОСЦПВ та є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Список страхових компаній-членів МТСБУ за посиланням:

2. Підготуйте пакет документів, який необхідний для оформлення полісу:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

паспорт;

ідентифікаційний код;

пільгове посвідчення (для пільговиків).

3. Оформіть страховий поліс. Це можна зробити:

в офісі продажів страхової компанії;

на офіційному сайті страхової компанії з чинною ліцензією;

перевірених сервісах онлайн-оформлення страхових продуктів. Остерігайтеся шахрайських сайтів. Шахраї можуть створювати сайти-клони відомих страховиків. Перевіряйте адресний рядок у браузері, зокрема після переходу на інші сторінки сайту. Якщо виникли сумніви, перш ніж оплатити електронний поліс автоцивілки, зателефонуйте на гарячу лінію страхової компанії та уточніть усі питання;

у страхового агента, уповноваженого на укладення договорів ОСЦПВ. Водночас перед укладенням договору перевірте повноваження такого агента відповідно до договору із страховиком.

4. Придбавши страховий поліс, перевірте його чинність.

Поліс починає діяти з дати, вказаної у полісі.

Перевірити чинність полісу внутрішнього страхування можна на сайті МТСБУ за посиланням: https://policy-web.mtsbu.ua/

Якщо за результатами перевірки на сайті МТСБУ інформацію про поліс не знайдено, значить такий поліс не є чинним. У такому разі негайно зверніться до агента чи компанії, у яких ви його придбали.

Вартість ОСЦПВ

Вартість полісу розраховується індивідуально залежать від певних факторів:

типу транспортного засобу та об’єму двигуна;

місця реєстрації транспортного засобу;

наявності пільг;

кількості ДТП (виплат, здійснених у зв’язку із ДТП) з вини страхувальника у попередніх періодах.

На вартість також можуть впливати інші фактори, наприклад, термін дії поліса, розмір франшизи, використання транспортного засобу як таксі.

Які витрати покриває автоцивілка?

Поліс покриває витрати потерпілого у ДТП, спричинені такою ДТП, наприклад ремонт його автомобіля та лікування.

Які витрати не покриває автоцивілка?

Такий поліс не покриває витрати винуватця ДТП, спричинені такою ДТП. Також не покриваються витрати власника (водія) транспортного засобу, спричинені викраденням автомобіля та пошкодженням його у разі злому.

Розмір страхових виплат

У травні 2022 року було збільшено ліміти страхових виплат за ОСЦПВ. З 1 липня 2022 року максимальні розміри страхових виплат будуть становити: