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Оформить пенсии и субсидии можно будет через "Дію"

Новина українською →
Украина, Среда 22 сентября 2021 14:26
Оформить пенсии и субсидии можно будет через "Дію" Фото: Пенсии и субсидии можно будет пформить через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил изменения в экспериментальный проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

В рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:

  • обращение в электронной форме за назначением пенсий;
  • обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;
  • обращение в электронной форме по назначению государственной социальной
  • помощи малообеспеченным семьям;
  • обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;
  • обращение в электронной форме по назначению компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги

Документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью Портала "Дія".

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