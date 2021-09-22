Оформити пенсії та субсидії можна буде через "Дію"
Фото: Пенсії та субсидії можна буде оформити через "Дію" (diia.gov.ua)
Кабінет міністрів України схвалив зміни до експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Проект було розпочато у 2020 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 22 вересня, яке транслювалося на Youtube.
В межах експериментального проекту передбачено надання таких послуг, як:
- звернення в електронній формі за призначенням пенсій;
- звернення в електронній формі за призначенням житлових субсидій;
- звернення в електронній формі за призначенням державної соціальної
- допомоги малозабезпеченим сім'ям;
- звернення в електронній формі за наданням соціальних послуг;
- звернення в електронній формі за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
Документом передбачена можливість отримання зазначених послуг за допомогою Порталу "Дія".