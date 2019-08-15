ГМС разъяснила оформление биометрического паспорта для ребенка

Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Для детей до 12 лет не обязательно фотографироваться в миграционной службе

Для оформления биометрического загранпаспорта ребенку до 12 лет не обязательно делать фотографию в миграционной службе, а можно предоставить фото, сделанное в ателье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Украины.

Обязательным условием для фотографии является размер 10х15 см, изображение 70% лица, белый фон без посторонних предметов, четкие контуры и отсутствие дефектов.

Если же проблем с фотографированием у ребенка нет, то это можно сделать и в миграционной службе.

Кроме фото необходимо предоставить оригинал свидетельства о рождении, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), паспорт одного из родителей.

Во избежание неточностей транслитерации в детском паспорте и документе у родителей, рекомендуется сообщить сотрудникам миграционной службы о наличии у вас загранпаспорта.

В обычном режиме загранпаспорт делается на протяжении 20 рабочих дней и стоит 682 грн. Ускоренный вариант будет готов через 7 дней, стоимость - 1034 грн.

Действует детский документ на протяжении 4 лет. Забрать готовый загранпаспорт может один из родителей со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка, либо другой человек при наличии нотариально заверенной доверенности.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля оформление загранпаспорта подорожало на 30%.

Также РБК-Украина писало о том, как избежать трудностей во время оформления ID-карты.