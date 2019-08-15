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ДМС роз'яснила оформлення біометричного паспорта для дитини

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 14:11
ДМС роз'яснила оформлення біометричного паспорта для дитини
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Для дітей до 12 років не обов'язково фотографуватися в міграційній службі

Для оформлення біометричного закордонного паспорта дитині до 12 років не обов'язково робити фотографію в міграційній службі, а можна надати фото, зроблене в ательє. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної міграційної служби України.

Обов'язковою умовою для фотографії є розмір 10х15 см, зображення 70% обличчя, білий фон без сторонніх предметів, чіткі контури і відсутність дефектів.

Якщо ж проблем з фотографуванням у дитини немає, то це можна зробити і в міграційній службі.

Крім фото необхідно надати оригінал свідоцтва про народження, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), паспорт одного з батьків.

Щоб уникнути неточностей транслітерації в дитячому паспорт та документі у батьків, рекомендується повідомити співробітникам міграційної служби про наявність у вас закордонного паспорта.

У звичайному режимі закордонний паспорт робиться протягом 20 робочих днів і коштує 682 грн. Прискорений варіант буде готовий через 7 днів, вартість - 1034 грн.

Діє дитячий документ на протязі 4 років. Забрати готовий закордонний паспорт може один з батьків зі своїм паспортом і свідоцтвом про народження дитини або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня оформлення закордонного паспорта подорожчало на 30%.

Також РБК-Україна писало про те, як уникнути труднощів під час проформленія ID-карти.

За три дні до виборів українці отримали понад 13,5 тис. ID-карток Українські закордонні паспорти отримали понад 140 тисяч кримчан
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