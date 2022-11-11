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Офіційно звільнені. У Генштабі назвали населені пункти, відбиті у окупантів

Фото: у Генштабі підтвердили звільнення 12 населених пунтів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники звільнили 12 щонайменше населених пунктів у Херсонській області. Контрнаступ на цьому напрямку триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ЗСУ деокупували Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

"Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом", - пояснили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наші бійці з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Також у Генштабі повідомили, що російські війська під час відступу з Херсонської області руйнують критичну інфраструктуру.

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