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Официально освобожденные. В Генштабе назвали населенные пункты, отбитые у оккупантов

Фото: в Генштабе подтвердили освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники освободили по меньшей мере 12 населенных пунктов в Херсонской области. Контрнаступление на этом направлении продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября этого года было освобождено 12 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ВСУ деоккупировали Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромко, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности операции, официальное обнародование результатов будет позже", - объяснили в Генштабе ВСУ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наши бойцы с октября освободили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

Также в Генштабе сообщили, что российские войска при отступлении из Херсонской области разрушают критическую инфраструктуру.

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