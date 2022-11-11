Официально освобожденные. В Генштабе назвали населенные пункты, отбитые у оккупантов

Украинские защитники освободили по меньшей мере 12 населенных пунктов в Херсонской области. Контрнаступление на этом направлении продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября этого года было освобождено 12 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ВСУ деоккупировали Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромко, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности операции, официальное обнародование результатов будет позже", - объяснили в Генштабе ВСУ.