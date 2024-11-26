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Офіційно: Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років

Вівторок 26 листопада 2024 11:48
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Офіційно: Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років Фото: Toyota відродить культовий спорткар, який не випускали майже 20 років (media.toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компанія Toyota офіційно заявила про плани відродити легендарний спорткар Celica у 2025 році. Чутки про повернення легендарної моделі на ринок циркулюють у японській та світовій пресі вже давно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

Однак технічний директор бренду Хірокі Накаджіма підтвердив, що компанія "зробить нову Celica". Відомо, що відроджений спорткар отримає двигун внутрішнього згоряння.

Топ-менеджер Toyota підтвердив плани компанії щодо створення нового покоління Celica через кілька тижнів після подання заявки на реєстрацію торгової марки. Таким чином легендарна модель повернеться на ринок вже наступного року після 18-річної відсутності. Культовий спорткар випускали з 1970 до 2006 року.

Нове покоління Celica отримає традиційну силову установку. Очікується, що під капотом спорткара опиниться новий 2,0-літровий турбомотор, який допрацьовують інженери японської марки. Віддача агрегату становитиме понад 400 кінських сил. При цьому точні терміни дебюту нового покоління моделі представники Toyota ще не розкривають.

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Toyota Motor Corp
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