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Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт

Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва вирішив призначити митрополиту Павлу домашній арешт на 60 діб.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

За її словами, крім цілодобового домашнього арешту, митрополит Павло також буде змушений носити електронний браслет.

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Правоохоронці проводили обшуки у будинку екснамісника Лаври.

Після цього митрополита Павла викликали до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Підозрюваному стало погано під час засідання, тож слухання перенесли на понеділок, 3 квітня. Пізніше суд переглянув своє рішення і продовжив обирати запобіжний захід сьогодні ввечері.

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УПЦ МПСудЗапобіжний західДомашній арешт