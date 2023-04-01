Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

За її словами, крім цілодобового домашнього арешту, митрополит Павло також буде змушений носити електронний браслет.

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Правоохоронці проводили обшуки у будинку екснамісника Лаври.

Після цього митрополита Павла викликали до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Підозрюваному стало погано під час засідання, тож слухання перенесли на понеділок, 3 квітня. Пізніше суд переглянув своє рішення і продовжив обирати запобіжний захід сьогодні ввечері.

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