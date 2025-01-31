Офіційно: Степаненко підписав контракт з новим клубом

Турецький клуб офіційно повідомив, що угода з українським півзахисником розрахована на 1,5 роки. Таким чином Степаненко пов'язав свою кар'єру з новою командою до літа 2026 року.

"Еюпспор" проводить перший сезон у турецькій Суперлізі і виступає доволі вдало: посідає в таблиці 4-ту сходинку після 21-го туру. Колектив представляє один з районів Стамбулу – Еюп. Головним тренером команди є Арда Туран – відомий у минулому екс-футболіст іспанських "Атлетіко", "Барселони" та збірної Туреччини.

Хто такий Тарас Степаненко

35-річний уродженець селища міського типу Велика Новосілка Донецької області. Вихованець футбольної школи запорізького "Торпедо". У еліті українського футболу дебютував у складі іншої запорізької команди – "Металурга" – 4 березня 2007 року в матчі проти київського "Динамо". Півзахиснику тоді було 17 років.

Весною 2010 року перейшов у "Шахтар". Відіграв за донецький клуб 439 матчів, у яких відзначився 29 голами та 25 передачами. З "гірниками" виграв 10 титулів чемпіона України, 8 разів перемагав у Кубку та 5 – у Суперкубку.

У складі збірної України провів 87 матчів, забив 4 голи. Брав участь у чемпіонатах Європи 2016, 2020 та 2024 років. У декількох матчах виводив національну команду на поле з капітанською пов'язкою.