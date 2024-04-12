Офіційно. Сибігу призначили першим заступником глави МЗС

Андрія Сибігу офіційно призначили першим заступником міністра закордонних справ України. Відповідне рішення ухвалив уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.
Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня звільнив Миколу Точицького з посади заступника Міністра закордонних справ.
Натомість на посаду першого заступника глави Міністерства закордонних справ призначили Андрія Сибігу. Раніше він був заступником керівника Офісу президента України.
Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомляло, що Сибігу збираються призначити на пост першого заступника міністра закордонних справ (міністерство очолює Дмитро Кулеба).
За даними джерел, Миколу Точицького, якого звільнили з МЗС, планують призначити на посаду в Офіс президента, яку раніше займав Сибіга.
Андрій Сибіга народився у Тернопільської області. Дипломатичну роботу розпочав у 1997 році, був аташе та секретарем Міністерства закордонних справ України.
Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.
Сибіга був радником-посланником посольства України у Польщі. У 2016 його призначили послом України у Туреччині.
У травні 2021 року Андрій Сибіга був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
За інформацією джерел РБК-Україна, незабаром планується розгляд у Верховній раді кадрових питань. Йдеться про зміни в уряді.
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