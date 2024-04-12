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Офіційно. Сибігу призначили першим заступником глави МЗС

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Андрія Сибігу офіційно призначили першим заступником міністра закордонних справ України. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня звільнив Миколу Точицького з посади заступника Міністра закордонних справ.

Натомість на посаду першого заступника глави Міністерства закордонних справ призначили Андрія Сибігу. Раніше він був заступником керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомляло, що Сибігу збираються призначити на пост першого заступника міністра закордонних справ (міністерство очолює Дмитро Кулеба).

За даними джерел, Миколу Точицького, якого звільнили з МЗС, планують призначити на посаду в Офіс президента, яку раніше займав Сибіга.

Що відомо про Сибігу

Андрій Сибіга народився у Тернопільської області. Дипломатичну роботу розпочав у 1997 році, був аташе та секретарем Міністерства закордонних справ України.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

Сибіга був радником-посланником посольства України у Польщі. У 2016 його призначили послом України у Туреччині. 

У травні 2021 року Андрій Сибіга був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

 

Не останні кадрові рішення

За інформацією джерел РБК-Україна, незабаром планується розгляд у Верховній раді кадрових питань. Йдеться про зміни в уряді.

Детальніше про це - в нашому новому матеріалі "Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський".

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