Официально. Сибигу назначили первым заместителем главы МИД

Андрей Сибига был официально назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее решение приняло правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.
Кабинет министров на заседании 12 апреля уволил Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.
На должность первого заместителя главы Министерства иностранных дел назначили Андрея Сибигу.
Напомним, источник РБК-Украина сообщал, что Сибигу собираются назначить на пост первого замминистра иностранных дел (министерство возглавляет Дмитрий Кулеба).
По данным источников, Николая Точицкого, которого уволили из МИД, планируют назначить на должность в Офис президента, которую ранее занимал Сибига.
Андрей Сибига родился в Тернопольской области. Дипломатическую работу начал в 1997 году, был атташе и секретарем Министерства иностранных дел Украины.
В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (позже департаменте) МИД Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.
Сибига был советником-посланником посольства Украины в Польше. В 2016 году его назначили послом Украины в Турции.
В мае 2021 года Андрей Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Занимался в ОП вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.
По информации источников РБК-Украина, скоро планируется рассмотрение в Верховной раде кадровых вопросов. Речь идет об изменениях в правительстве.
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