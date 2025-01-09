Офіційно ще не президент США. Коли Трамп вступить на посаду

Коли і де відбудеться інавгурація

Президент отримує повноваження одразу після інавгурації у Вашингтоні. Згідно з американською конституцією, вона відбувається 20 січня. Або 21 січня, якщо попередній день припадає на неділю.

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня 2025 року стане 74-м разом, коли президент США складає присягу. І хоча за 236 років від інавгурації Джорджа Вашингтона багато що залишається колишнім, дещо змінилося. Наприклад, з 1949 року церемонію транслюють по телебаченню.

Як і попередні, інавгурація Трампа відбудеться біля головного входу до будівлі Капітолія. Для цього побудують спеціальну платформу, яка може вмістити понад 1500 осіб.

Початок о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).

Що таке присяга президента США

Насправді 20 січня присягу складуть дві особи. Віцепрезидент Джей Ді Венс виголосить присягу, в якій підтвердить, що захищатиме Конституцію США від зовнішніх і внутрішніх ворогів, а також сумлінно виконуватиме свої обов'язки.

Текст президентської присяги прописано в американській конституції.

"Я урочисто присягаю (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і зроблю все можливе, щоб зберігати, захищати і захищати Конституцію Сполучених Штатів", - скаже Дональд Трамп.

Як відбуватимуться заходи 20 січня

Під час інавгурації відбувається 8 заходів, за які відповідає Об'єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній.

Спочатку буде хода до Капітолію, під час якої, як очікується, президент, що йде з посади, - Джо Байден - супроводжуватиме Трампа.

Потім складе присягу Джей Ді Венс, за ним - 47-й президент США Дональд Трамп. Після цього він виступить із президентською промовою. Далі відбудеться почесний від'їзд, під час якого Джо і Джилл Байдени (перша леді) офіційно залишать територію.

Після цього буде церемонія, під час якої Трамп офіційно вступить на посаду. Заходи завершаться офіційним обідом і оглядом, під час якого нова адміністрація прийме парад військових, громадських гуртів та оркестрів на Пенсільванія-авеню дорогою до Білого дому.