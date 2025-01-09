Офіційно ще не президент США. Коли Трамп вступить на посаду

Через два місяці після виборів Дональд Трамп усе ще залишається в статусі обраного президента США. Однак вже зовсім скоро він офіційно очолить нову адміністрацію в Білому домі.
РБК-Україна розповідає, коли саме Трамп стане 47-м президентом США.
Президент отримує повноваження одразу після інавгурації у Вашингтоні. Згідно з американською конституцією, вона відбувається 20 січня. Або 21 січня, якщо попередній день припадає на неділю.
Інавгурація Дональда Трампа 20 січня 2025 року стане 74-м разом, коли президент США складає присягу. І хоча за 236 років від інавгурації Джорджа Вашингтона багато що залишається колишнім, дещо змінилося. Наприклад, з 1949 року церемонію транслюють по телебаченню.
Як і попередні, інавгурація Трампа відбудеться біля головного входу до будівлі Капітолія. Для цього побудують спеціальну платформу, яка може вмістити понад 1500 осіб.
Початок о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).
Насправді 20 січня присягу складуть дві особи. Віцепрезидент Джей Ді Венс виголосить присягу, в якій підтвердить, що захищатиме Конституцію США від зовнішніх і внутрішніх ворогів, а також сумлінно виконуватиме свої обов'язки.
Текст президентської присяги прописано в американській конституції.
"Я урочисто присягаю (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і зроблю все можливе, щоб зберігати, захищати і захищати Конституцію Сполучених Штатів", - скаже Дональд Трамп.
Під час інавгурації відбувається 8 заходів, за які відповідає Об'єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній.
Спочатку буде хода до Капітолію, під час якої, як очікується, президент, що йде з посади, - Джо Байден - супроводжуватиме Трампа.
Потім складе присягу Джей Ді Венс, за ним - 47-й президент США Дональд Трамп. Після цього він виступить із президентською промовою. Далі відбудеться почесний від'їзд, під час якого Джо і Джилл Байдени (перша леді) офіційно залишать територію.
Після цього буде церемонія, під час якої Трамп офіційно вступить на посаду. Заходи завершаться офіційним обідом і оглядом, під час якого нова адміністрація прийме парад військових, громадських гуртів та оркестрів на Пенсільванія-авеню дорогою до Білого дому.
Нагадаємо, раніше цього тижня американський Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Про його перемогу стало відомо в ніч виборів з 5 на 6 листопада, проте два місяці тривали необхідні процедури, пов'язані з підрахунком голосів виборників.
Президент України Володимир Зеленський розраховує, що стане одним із перших іноземних лідерів, якого прийме Трамп після інавгурації.
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