Официально еще не президент США. Когда Трамп вступит в должность

Когда и где пройдет инаугурация

Президент приступает к полномочиям сразу после инаугурации в Вашингтоне. Согласно американской конституции, она проходит 20 января. Или 21 января, если предыдущий день приходится на воскресенье.

Инаугурация Дональда Трампа 20 января 2025 года станет 74-м разом, когда президент США приносит присягу. И хотя за 236 лет с инаугурации Джорджа Вашингтона многое остается прежним, кое-что изменилось. Например, с 1949 года церемония транслируется по телевидению.

Как и предыдущие, инаугурация Трампа пройдет возле главного входа в здание Капитолия. Для этого построят специальную платформу, которая может вместить более 1500 человек.

Начало в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Что такое присяга президента США

На самом деле 20 января присягу принесут два человека. Вице-президент Джей Ди Вэнс произнесет клятву, в которой подтвердит, что будет защищать Конституцию США от внешних и внутренних врагов, а также будет добросовестно исполнять свои обязанности.

Текст президентской присяги прописан в американской конституции.

"Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - скажет Дональд Трамп.

Как будет проходить мероприятия 20 января

Во время инаугурации проходит 8 мероприятий, за которые отвечает Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям.

Сначала будет шествие к Капитолию, во время которого, как ожидается, уходящий президент Джо Байден будет сопровождать Трампа.

Затем примет присягу Джей Ди Вэнс, за ним - 47-й президент США Дональд Трамп. После этого он выступит с президентской речью. Далее последует почетный отъезд, во время которого Джо и Джилл Байдены (первая леди) официально покинут территорию.

После этого будет церемония, во время которой Трамп официально вступит в должность. Мероприятия завершатся официальным обедом и смотром, во время которого новая администрация примет парад военных, общественных групп и оркестров на Пенсильвания-авеню по дороге к Белому дому.