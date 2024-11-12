Офіційно найкращий: Зіннер отримав трофей першої ракетки світу

Протягом сезону італієць не давав приводів для сумнівів у своїй перевазі. Він виграв два чемпіонати Grand Slam – Australian Open та US Open, а також три турніри серії Мастерс – у Маямі, Цинциннаті та Шанхаї. Крім того, Зіннер переміг на змаганнях у Роттердамі та Галле, що принесло йому загалом сім титулів у 2024-му.

23-річний тенісист вперше очолив рейтинг ATP у червні і, незалежно від результатів Підсумкового турніру, втримає першість як мінімум до кінця року. Зараз його перевага над найближчим суперником – німцем Александером Звєрєвим – становить понад 3000 очок.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець області Трентіно-Південний Тіроль. Зростав у німецькомовному середовищі, а італійською впевнено заговорив лише після переїзду в Лігурію підлітком.

До 13-ти років активно займався лижним спортом, домігся хороших результатів у гігантському слаломі. Теніс довгий час вважав хобі. Проте у 2014 році віддав пріоритет цьому виду спорту.

У дорослий тур потрапив у 2018 році. А до "вищої ліги" чоловічого тенісу ввірвався у 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals.

У складі збірної Італії виграв Кубок Девіса-2023, а загалом здобув 17 індивідуальних титулів ATP. У серпні уник дискваліфікації за ненавмисне вживання допінгу, відбувшись штрафом і втратою рейтингових очок. Поза кортом цікавиться Формулою-1 і футболом, де вболіває за "Мілан".