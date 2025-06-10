Офіційно. У Ломаченка відібрали титул IBF: хто новий чемпіон

Хто отримав чемпіонський пояс

Володарем повноцінного титулу став 28-річний американець Роймонд Мураталла (23-0, 17 КО). Він отримав звання автоматично, оскільки до цього володів поясом тимчасового чемпіона світу.

Його останній бій – перемога одностайним рішенням суддів над росіянином Зауром Абдуллаєвим у травні 2024 року.

Що сказано в заяві IBF про Ломаченка

Міжнародна боксерська федерація подякувала українському бійцю та відзначила його внесок у розвиток виду спорту.

"Кар'єра Ломаченка – приклад рішучості та майстерності, що надихатиме нові покоління. Ми щиро дякуємо йому та бажаємо всього найкращого", - йдеться у заяві організації.

Українець завоював пояс IBF у травні 2024 року, перемігши австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом в 11-му раунді. Через травму спини він з того часу не проводив боїв, але залишався чемпіоном завдяки медичному винятку. Проте 5 червня боксер офіційно заявив про завершення виступів, звільнивши титул.

Наступний бій Мураталли

Вже в суботу, 14 червня, визначиться офіційний претендент, проти якого американець проведе перший захист титулу.

У Нью-Йорку відбудеться претендентський бій між кубинцем Енді Крузом та японцем Хіронорі Мішино. Переможець поєдинку і стане обов'язковим суперником Мураталли.